Winfree Bryant Middle School principal’s list and honor roll

Eighth grade
Zander R. Alexis, Kendall L. Arnold, Daisy P. Ayala, Jamie J. Boyd, Sarah K. Hazen, Jonathan L. Hendrick, Kaitlynn Hibdon, Sydni R. Lening, Sara E. Magana, Zachary C. Marshall, Brittany L. Moore, Addison G. Porter and Kayla D. Sisco.
Seventh grade
Charles W. Burdine, Grayson Campbell, Warren G. Denton, Chloe L. Freeman, Bryce W. Fuller, Maya L. Gipson, Rehoboth T. Mesfin, Alaina M. Smith and Lauren L. Smithen.
Sixth grade
Zeanna Alexis, Raven T. Bennett, Blake A. Bowen, Ava A. Brashear, Ellison A. Brinkman, Princess F. Caballes, Shamah Chinyanga, Andrew B. Day, Katie M. Floyd, Kilee J. Hamilton, Brooklyn Harrell, Gavin H. Harris, Bryson Hart, Wyatt J. Jones, Jackson W. Lea, Gabriel L. Linnear, Kevin P. Lozano, Joshua D. Mangrum, Christopher B. Metzgar, Haley E. Mitchell, Elizabeth G. Orr, Emma G. Petty, Sean P. Redmond, Deysy J. Roman, Adela S. Rosalez, Natosha M. Seay, Summer G. Sesnan, Christian Smith, Savannah N. Taylor, Karen Wang, Caroline B. Willis and Elliotte Wyatt.
Honor Roll
Eighth grade
Logan C. Apple, Ryan N. Becht, Willow N. Bowen, Hannah N. Breedlove, Addasyn M. Brewington, Keilye Broughton, Jesse R. Brown, Natasha M. Brunner, Cadence R. Clark, Mason B. Daniel, Loren C. DeLarosa, Tori M. Denney, Landry N. Dixon, Nicole F. Duke, Alexa G. Dunaway, Catherine E. Duncan, Diego F. Esparza, Austin D. Felts, Chloe E. Flesch, Kennedy E. Gardner, Angelina R. Gilliam, Hannah R. Goad, Caleb L. Gregory, Avery E. Harris, Lillian Hibdon, Kaiya E. Horan, Vincent J. Hurd, Zaria A. Kendall, Alma I. Laboube, Claire R. Lafevor, Alexander C. Lopez, Mia F. Martin, Anadelia Martinez, Taliyah A. McCathern, Emma C. Minter, Alexia B. Northcutt, Linden A. Palmer, Vansh Patel, Kyra P. Pedigo, Kobe L. Porter, Thomas J. Poteet, Jhonatan D. Roman, Azucena Salazar, Timothy L. Schroder, Savannah N. Seay, Isabella C. Simmons, William F. Spruill, Naij T. Taylor, Brianna L. Tello, Karissa J. Tramel, Hemaya Wells, Aurian M. Wheaton and Laurel G. Willis.
Seventh grade
Sumnang W. Allen, Kerrigan J. Beale, Sara E. Bouton, Thomas J. Bowser, Macie E. Camp, Jayden N. Carpenter, Damaris G. Castillo, Ashlee N. Chesnut, Kevin Damian-Gomez, Pooja J. Desai, Mallory Edwards, Jose M. Escamilla, John R. Fennell, Alexxis L. Ferguson, Evan G. Gill, Tyree Harris, Madison N. Hodge, Savannah J. Holderfield, Abigail B. Hopper, Clifford N. Horne, Devintes T. Jackson, Lily M. Khoury, Braelynn B. Linton, Madison R. Mathes, Madison A.McAllister, Cadence M. Mccoy, Kaydence W. McGill, Devontae D. Mcneal, Jackson S. Mcrae, Cali N. Minor, Elizabeth G. Mitchell, James S. Moore, Jose Nicolas, Cristal R. Niniz, Grace E. Oglesbee, Jackson Painter, Kristiyauna A. Rager, Malia K. Randolph, Joybe Rayo Nava, Jaden A. Shreeve, Oscar Z. Stoffer, Jonathan R. Tillotson, William C. Walker, Rachel L. Walpole and Derek T. Whitmer.
Sixth grade
Oluwatoni V. Adewale, Bella R. Agee, Ana J. Angel, Matthew D. Aulds, Tyler J. Barnett, Amanda Barrett, Joshua L. Bass, Sadie A. Baxter, Donjuan M. Birdsong Jr., Jacob C. Blankenship, Jamie L. Bradford, Charles A. Brady, Shelby Bryant, Brianna P. Brymer, Chloe L. Burton, Charles M. Caldwell, Kirsten R. Canipe, Casey E. Colyer, Yasmin I. Corralejo, Aftyn D. Cox, Anthony Crowell, Calli Davis, Jacob J. Dever, Jalyrics Dillard, Kelondria M. Dillard-Shelton, Hugh Dixon, Ty Drake, Noelle B. Duke, Denni M. Dye, Tyler D. Eilering, Elayna A. Escamilla, Benjamin D. Estes, William Z. Ferguson, Skyler Foster, Mylah A. Fuselier, Connor V. Gannon, Ethan P. Gentry, Izaiyah D. Griffith, Kendra J. Hackett, Albert Hawkins, Tony R. Higgins, John W. Hodge, Aiden R. Hood, Timothy M. Howell, Matilynn N. Huff, Ja’Derekah S. Johnson, Lauren Johnson, Xavier J. Johnson, Emoni J. Jude, Abigail Keller, Edie M. Laboube, Nacashiona J. Lewis, Ruby E. Luke, Laci N. Macias, Nevaeh N. Martinez, Dylan S. Massey, Chelsie M. Mcintyre, Daryl K. Mitchell, Kylie F. Mitchell, Jesse L. Mofield II, Lylah Navarro, Scott R. Neely, Aniya J. Nunley, Ava J. O’Brien, Elizabeth G. Orr, Thalia V. Ortiz, Ashlyn D. Otts, Lucas H. Painter, Bhavi Parekh, Landon Patterson, William B. Penuel, Arista I. Rigsby, Jorge J. Salazar, Macy Scruggs, Mia E. Scruggs, Evan Shipp, Yana S. Sivets, Christopher D. Story, Jaden Sutton, La’Quarrius Talley, Maci D. Talley, Taylor M. Templeton, Gavin R. Tomlinson, Alianna Trujillo, Alan J. Valadez-Gutierrez, Alejandro Vasquez-Alvarado, Emily Wallace, Thomas I. Walsh, Hong Wang, Makiya A. White, Abigail N. Wright and Sammy Xaykosee.