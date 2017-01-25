West Elementary School principal’s list and honor roll

Third grade
Savannah Solomon, Cooper Maes, Silas Kendall, Lily Hampton, Shanah Wilson, Jack Paradise, Taylor Bray, Andrew Kistemaker, Bella Ashe, Chloe Carter, Briley Clark, Braiden Cochran, Madison Davenport, Greer Gammon, Anna Johnson, Abigail Valentin, Tyler Bittman, Bella Brewer, Delaney Hawkins, Coralyn Joyner, Bella Free, Kyler Gatica. Trevor Katzenmiller, Lily Savage, Jake Thompson, Emma Tzompanakis and Drew Jacquemin.
Fourth grade
Griffin Graves, Will McGowin, Caleb Davidson, Riley Schreher, Nat James, Ava Knott, Brooklyn Nguyen, Tyler Travers, Avery Crockett, Tiara Gilbert and Lucas Taylor.
Fifth grade
Sydney Watwood, Addie Hollis, Jayda Judice, Dale Mueller, Lily Pennington, Addie Savley, Johnny Pfefferle, Aidan Cox and Clayton Purman.
Honor Roll
Third grade
Emma Scott, Alexis Middler, Ezra McMahon, Henry Davenport, Danika Chan, Ashley Harris, Leilani Martinez, Corbin Nielsen, Andrew Page, Quinn Paré, Gable Pruitt, Jacob White, Molly Cook, Shelby Diggs, Matthew Estes, Anna Kate Hardin, Keegan Maes, Mason Minchey, Mitchel Sollmann, Bryan Valentin, Zack Armstrong, Gretta Butler, Ashlyn Duke, Lindie Farough, MaKenna Holbert, Shelby Holladay, Evan Lowry, William Payne, Matthew Swallows, Savannah Wilhoite, Brookelynn Aldridge, John Binion, Bethany Lafata, Avery Maynard, Lena Russell, Luke Fiscu, Matthew Kelly, Ava Adams, Ethan Arick, Zeke Boyd, Connor Dewald, Lauren Hollis, Parker King, Anna Ofenheusle and Adrian Perez.
Fourth grade
Malina Ballesteros, Connor Basham, Sam Gravely, Jasmine Green, Camdien Hudson, Matthew McGahen, Layla Young, Gavin Powe, Blake Tidwell, Daevon Vann, Colt Allen, Edgar Figueroa, Aedan Griffith, Emma Hausler, Kaili Johnson, Gabby Perry, Izzy Weier, Claire Young, Nicholas Chavez, Hayden Davis, Cooper Gettler, Grayce Gravely, Sienna Hunt, Dale Jackson, Rex Pinkston, Collin Williams, Dylan Brown, Sophie Casto, Kailyn Cunningham, Izzy Fullford, Jeremiah Glover, Avery Haymans, Brody Nordgren, Landen Rotach, Christopher Austin, Eden Bailey, Gracie Cook and Adalyn Joki.
Fifth grade
Ellie Swallows, Joy Sloan, Will Riley, Makaylee Perry, Ruby Kallaos, Cole Hunt, Carly Holladay, Reece Haapala, Lilly Fudge, R.J. Esslinger, DeShun Brown, Connor Alford, Mario Bahena, Brady Jones, Mattie Lafaye, Jayden Martin, Leigha Medlin, Noah Ofensheusle, Kylie Reynolds, Zoe Vasofsky, Samuel Watts, Connor Weitzel, Taylor Thomas, Hailey Smith, Molly McCarthy, Mykaila Armstrong, Sara Miu, Carly Phillips, Carly Parker, Alyson Harvey and Maddy Davis.