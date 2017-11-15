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Honor Roll

Castle Heights Elementary School principal’s list and honor roll

Staff Reports • Updated Nov 16, 2017 at 7:00 PM

Principal’s List

Fifth Grade

Emily P. Angel, Brady Ballard, Roberto J. Flores, Avery C. Gill, Mckenzie A. Howell, Katie T. Le, Jacob Rasinar, Ellis M. Shanks, Layla L. Tate, Elizabeth Thompson and Cade W. Thorne.

Fourth Grade

Madeline A. Carpenter, Ashtyn H. Corley, Molly A. Denton, Marlee E. Dye, Teagan J. Fetcho, Abigail M. Gannon, Chelsey L. Goodloe, Kameron L. Harrell, Caroline J. Hodge, Christopher L. Jackson, Isla C. Laboube, Kendall G. Lasater, Kaitlyn G. Meise, Rebecca E. Pittman, Kaleigh P. Reich, Angelique M. Rund, Matthew Schrimpe, Morgan E. Sutton, Autumn F. Sweatt, Jennifer N. Taylor, Jackson L. Williams and Adrian Zavala.

Third Grade

Jaxon W. Cantrell, Madelyn R. Cantrell, Evelyn D. Crandall, Taylor E. Davis, Owen K. Dever, Meika L. Dornfeld, Bauer M. Evans, Braydon J. Hayes, Brandon A. Hernandez, Amari M. Howard, Kali G. Irby, Addison F. Miller, Gabreella C. Oglesbee, Margaret T. Shanks, Abby A. Stem, Kaleb A. Stem, Emma J. Thorne and Isabella G. Truong.

 

Honor Roll

Second Grade

Victoria M. Birdsong, Michael Boike, Valerie S. Bruce, Katie Campbell, Bennett Elms, Emilie M. Encke, Keegan Etheridge, John R. Harris, Madelyn Kennedy, Benjamin I. Lemon, Kevin Maza-Lara, Vincent A. Muhlstadt, Marisa Pantaleon, Mae E. Petty, Jadon E. Ries, Mary A. Riggan, Amiyah A. Robertson, Annabella R. Sharon, Ava J. Thomas, Isaac H. Watson, Dylan E. Whiteaker, Arie Y. Williams and Toler J. Wyatt.

Fourth Grade

Jaquaria E. Akridge, Angelina M. Appleby, Timothy R. Ater, Gavin G. Barrett, Silas D.  Baxter, Lani J. Bottoms, Canaan T. Brummett, Kendall J. Buxton, Holden M. Camp, Terrance J. Cason, Unique D. Cosby, Logan J. Degray, William T. Flatt, Liam M. Foster, Serenity L. Graves, Sicily R. Horan, Charleigh E. Jacobus, Abby J. Johnson, Nekita D. Juarez, Laniyah R. Kelly, Destiny D. Lamphier, Emil R. Martinez, Gavin W. Mcmillen, Jordan R. Miller, Kadence M. Miller-Harp, Dhruv H. Mistry, Leila O. Montgomery, Stone Mudd, Zharshann Owens, Henil D. Patel, Ariana N. Pittman, Caroline D. Rowland, Samuel F. Schrimpe, Saylor-Gray Smallwood, Isis Stevenson, Anthony P. Waters Jr., Kathryn E. Watkins and Cayman H. Welser.

Third Grade

Anyelee B. Agosto, Reese I. Armstrong, James Ash, Charlotte M. Boles, Jack E. Bos, Courtney R. Bruce, Omari X. Carter, Grace L. Costanza, Harper F. Dailey, Kaylie Deleon, Reagan A. Denton, Wesley Clark R. Diggs, Lukas A. Etheridge, Elizabeth George, Jonathan E. Griffin, Emiliano J. Gutierrez, Jenesis Hall, Samantha L. Hobbs, Isla G. Horan, Brody Jennings, Emylie R. Johnson, Kaylee A. Jones, Ta’Riyah A. Kirkendoll, Dennis D. Lamphier, Miley L. Manning, Meesha S. Mcneal, Madeline R. Meise, Mckenzie R. Moss, Michael J. Parks Jr., Aislinn T. Peraino, Mary E. Phillips, Nathania O. Razon, Barrett V. Rozell, Addison L. Sellars, Haley J. Stone, Cash W. Tarpley, Jackson T. Tugwell, Christopher A. Tummel, Makayla A. White, Nyila T. Withrow-Walker and Sylvia G. Woods.

 

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