Castle Heights Elementary School principal’s list and honor roll

Fifth Grade
Emily P. Angel, Brady Ballard, Roberto J. Flores, Avery C. Gill, Mckenzie A. Howell, Katie T. Le, Jacob Rasinar, Ellis M. Shanks, Layla L. Tate, Elizabeth Thompson and Cade W. Thorne.
Fourth Grade
Madeline A. Carpenter, Ashtyn H. Corley, Molly A. Denton, Marlee E. Dye, Teagan J. Fetcho, Abigail M. Gannon, Chelsey L. Goodloe, Kameron L. Harrell, Caroline J. Hodge, Christopher L. Jackson, Isla C. Laboube, Kendall G. Lasater, Kaitlyn G. Meise, Rebecca E. Pittman, Kaleigh P. Reich, Angelique M. Rund, Matthew Schrimpe, Morgan E. Sutton, Autumn F. Sweatt, Jennifer N. Taylor, Jackson L. Williams and Adrian Zavala.
Third Grade
Jaxon W. Cantrell, Madelyn R. Cantrell, Evelyn D. Crandall, Taylor E. Davis, Owen K. Dever, Meika L. Dornfeld, Bauer M. Evans, Braydon J. Hayes, Brandon A. Hernandez, Amari M. Howard, Kali G. Irby, Addison F. Miller, Gabreella C. Oglesbee, Margaret T. Shanks, Abby A. Stem, Kaleb A. Stem, Emma J. Thorne and Isabella G. Truong.
Honor Roll
Second Grade
Victoria M. Birdsong, Michael Boike, Valerie S. Bruce, Katie Campbell, Bennett Elms, Emilie M. Encke, Keegan Etheridge, John R. Harris, Madelyn Kennedy, Benjamin I. Lemon, Kevin Maza-Lara, Vincent A. Muhlstadt, Marisa Pantaleon, Mae E. Petty, Jadon E. Ries, Mary A. Riggan, Amiyah A. Robertson, Annabella R. Sharon, Ava J. Thomas, Isaac H. Watson, Dylan E. Whiteaker, Arie Y. Williams and Toler J. Wyatt.
Fourth Grade
Jaquaria E. Akridge, Angelina M. Appleby, Timothy R. Ater, Gavin G. Barrett, Silas D. Baxter, Lani J. Bottoms, Canaan T. Brummett, Kendall J. Buxton, Holden M. Camp, Terrance J. Cason, Unique D. Cosby, Logan J. Degray, William T. Flatt, Liam M. Foster, Serenity L. Graves, Sicily R. Horan, Charleigh E. Jacobus, Abby J. Johnson, Nekita D. Juarez, Laniyah R. Kelly, Destiny D. Lamphier, Emil R. Martinez, Gavin W. Mcmillen, Jordan R. Miller, Kadence M. Miller-Harp, Dhruv H. Mistry, Leila O. Montgomery, Stone Mudd, Zharshann Owens, Henil D. Patel, Ariana N. Pittman, Caroline D. Rowland, Samuel F. Schrimpe, Saylor-Gray Smallwood, Isis Stevenson, Anthony P. Waters Jr., Kathryn E. Watkins and Cayman H. Welser.
Third Grade
Anyelee B. Agosto, Reese I. Armstrong, James Ash, Charlotte M. Boles, Jack E. Bos, Courtney R. Bruce, Omari X. Carter, Grace L. Costanza, Harper F. Dailey, Kaylie Deleon, Reagan A. Denton, Wesley Clark R. Diggs, Lukas A. Etheridge, Elizabeth George, Jonathan E. Griffin, Emiliano J. Gutierrez, Jenesis Hall, Samantha L. Hobbs, Isla G. Horan, Brody Jennings, Emylie R. Johnson, Kaylee A. Jones, Ta’Riyah A. Kirkendoll, Dennis D. Lamphier, Miley L. Manning, Meesha S. Mcneal, Madeline R. Meise, Mckenzie R. Moss, Michael J. Parks Jr., Aislinn T. Peraino, Mary E. Phillips, Nathania O. Razon, Barrett V. Rozell, Addison L. Sellars, Haley J. Stone, Cash W. Tarpley, Jackson T. Tugwell, Christopher A. Tummel, Makayla A. White, Nyila T. Withrow-Walker and Sylvia G. Woods.