Castle Heights Elementary principal’s list and honor roll

Fifth Grade
Emily P. Angel, Brady M. Ballard, Victoria M. Birdsong, Katie Campbell, Emilie M. Encke, Roberto J. Flores, Avery C. Gill, Mckenzie A. Howell, Katie T. Le, Jacob Rasinar and Ellis M. Shanks.
Fourth Grade
Ashtyn H. Corley, Teagan J. Fetcho, William T. Flatt, Abigail M. Gannon, Christopher L. Jackson, Isla C. Laboube, Kendall G. Lasater, Leila O. Montgomery, Rebecca E. Pittman, Kaleigh P. Reich, Angelique M. Rund, Autumn F. Sweatt and Jennifer N. Taylor.
Third Grade
Reese I. Armstrong, Jaxon W. Cantrell, Harper F. Dailey, Taylor E. Davis, Alexander J. Degray, Meika L. Dornfeld, Bauer M. Evans, Amari M. Howard, Kali G. Irby, Emylie R. Johnson, Addison F. Miller, Mckenzie R. Moss, Gabreella C. Oglesbee, Mary E. Phillips, Ava L. Pierce, Margaret T. Shanks and Abby A. Stem.
Honor Roll
Fifth Grade
Michael Boike, Valerie S. Bruce, Bennett Elms, Keegan J. Etheridge, Abigail L. Floyd, Madelyn Kennedy, Benjamin I. Lemon, Kevin Maza-Lara, Vincent A. Muhlstadt, Marisa Pantaleon, Mae E. Petty, Mary A. Riggan, Annabella R. Sharon, Layla L. Tate, Ava J. Thomas, Elizabeth Thompson, Cade W. Thorne, Allison E. Trombley, Isaac H. Watson, Dylan E. Whiteaker, Arie Y. Williams, Noah L. Williams and Toler J. Wyatt.
Fourth Grade
Jaquaria E. Akridge, Angelina M. Appleby, Timothy R. Ater, Gavin G. Barrett, Lani J. Bottoms, Canaan T. Brummett, Kendall J. Buxton, Holden M. Camp, Madeline A. Carpenter, Logan J. Degray, Molly A. Denton, Marlee E. Dye, Liam M. Foster, Chelsey L. Goodloe, Serenity L. Graves, Kameron L. Harrell, Caroline J. Hodge, Sicily R. Horan, Charleigh E. Jacobus, Abby J. Johnson, Laniyah R. Kelly, Kaitlyn G. Meise, Jordan R. Miller, Kadence M. Miller-Harp, Dhruv H. Mistry, Zharshann Owens, Henil D. Patel, Jayden E. Price, Lucius A. Richards, Matthew Schrimpe, Samuel F. Schrimpe, Saylor-Gray Smallwood, Isis Stevenson, Morgan E. Sutton, Anthony P. Waters Jr., Kathryn E. Watkins, Cayman H. Welser, Jackson L. Williams and Adrian Zavala.
Third Grade
Anyelee B. Agosto, James Ash, Darius J. Barr, Charlotte M. Boles, Jack E. Bos, Madelyn R. Cantrell, Olivia P. Carter, Omari X. Carter, Grace L. Costanza, Evelyn D. Crandall, Gavin S. Cunningham, Evie C. D’Andria, Kaylie Deleon, Reagan A. Denton, Owen K. Dever, Wesley Clark R. Diggs, Lukas A. Etheridge, Parker J. Ezell, Mylee J. Fromm, Jonathan E. Griffin, Emiliano J. Gutierrez, Jenesis Hall, Dalton M. Harper, Braydon J. Hayes, Brandon A. Hernandez, Isla G. Horan, Brody P. Jennings, Bryson D. Johnson, Jenna L. Jones, Kaylee A. Jones, Keegan C. Jones, Ta’Riyah A. Kirkendoll, Dennis D. Lamphier, Elijah Lemieux, Elijah S. Lemon, Miley L. Manning, Madeline R. Meise, Markell O. Owens, Michael J. Parks Jr., Aislinn T. Peraino, Nathania O. Razon, Barrett V. Rozell, De’Antaye M. Searcy, Valerie N. Seay, Addison L. Sellars, Kaleb A. Stem, Haley J. Stone, Danna M. Stranahan, Caden R. Tate, Emma J. Thorne, Isabella G. Truong, Jackson T. Tugwell, Christopher A. Tummel, Makayla A. White, Naleiya Withrow-Walker and Nyila T. Withrow-Walker.